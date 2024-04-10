حسام حسن ينتظر عودة ثنائي الأهلي من الإصابة

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ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تطورات الحالة الصحية للاعبين المصابين قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر، حالة كل من: "محمد الشناوي حارس الأهلي، وإمام عاشور".

وكان الشناوي قد أُصيب في مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.