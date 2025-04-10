جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في حركة حماس اثر غارة جوية استهدفت أمس الأربعاء، غارة "مجمع قيادة وسيطرة" في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال، خلال بيان، أن عددا من مقاتلي حماس تواجدوا داخل المجمع، وكانوا "ضالعين في التخطيط لهجمات ضد قوات الجيش ومواطنين إسرائيليين"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الغارة أسفرت عن استشهاد هيثم رزق عبد الكريم الشيخ خليل، الذي يُعرّف في البيان بأنه قائد كتيبة الشجاعية في حركة حماس.

وادعى الاحتلال أن الشيخ خليل كان من بين من "شاركوا وأشرفوا على عملية اقتحام الحدود في هجوم ناحال عوز في السابع من أكتوبر"، كما اتهمه بـ"تنفيذ عمليات زرع عبوات ناسفة وتفخيخ مناطق القتال" خلال الحرب المستمرة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن الشيخ خليل عُيّن قائدا للكتيبة بعد مقتل قائديها السابقين جميل وادية ووسام فرحات.

وجدّد الاحتلال، في بيانه، اتهامه لحركة حماس بـ"استخدام المباني المدنية والسكان دروعًا بشرية"، معتبرا أن ذلك "يشكل خرقا للقانون الدولي".