المنظمات الأهلية الفلسطينية: مليونا شخص هجروا قسرا في غزة

قالت هيئة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ان مليونا شخص على الأقل هجروا قسرا في قطاع غزة من مكان لآخر، حيث أجبروا الاهالي على النزوح عشرات المرات تحت القصف الإجرامي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن سلطات الاحتلال تنوي إقامة معسكرات اعتقال لحشر النازحين تمهيدا لتهجيرهم.

ونددت الهيئة باستمرار سياسة الحصار مؤكدة إنه على مدار 40 يوما لم تدخل قطاع غزة كسرة خبز أو كأس ماء أو حبة دواء.

وقالت : " ما يجري في قطاع غزة حرب بيولوجية تهدد بانتشار الأوبئة.

واكدت الهيئة إن منع تطعيم الأطفال ضد الشلل وأمراض خطيرة اصبح مهدد كبير لحياتهم، فيما اصبح 60 ألف طفل في قطاع غزة مهدد بالأمراض جراء المجاعة.

في سياق متصل ادانت لجان المقاومة الشعبية، ما يجري في رفح من هدم وتدمير ممنهج ومسح كامل للأبنية والمنازل وطرد سكانها يُعد جريمة حرب كبرى يرتكبها الكيان الصهيوني بتواطؤ وتشجيع أميركي وغربي

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن نية العدو الصهيوني هي السعي لتحويل مدينة رفح بالكامل إلى منطقة عازلة عبر سياسة التدمير والتهجير والتي باتت تمثل أداة للإبادة والتطهير العرقي بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.