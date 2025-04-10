إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام اليوم، وصل 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مشيرا إلى أنه بينما بدت عليهم علامات التعب والإرهاق الشديد.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير في سجونها من بينهم أكثر من 350 طفلا، و22 أسيرة، و3405 معتقلا إداريا، وفق معطيات نشرتها هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، في بيان نهاية الشهر الماضي، إن هذه الجرائم بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية حيث عرفت هويات 63 شهيدا من الأسرى، 40 منهم من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف أسرى غزة رهن الإخفاء القسري.