 نائب ألماني: الائتلاف الحاكم الجديد سيعزز من عمليات الترحيل إلى أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 2:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نائب ألماني: الائتلاف الحاكم الجديد سيعزز من عمليات الترحيل إلى أفغانستان

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:43 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 2:43 م

قال نائب ألماني محافظ بارز، اليوم الخميس، إن الحكومة المقبلة ستسعى لتنظيم رحلات ترحيل منظمة إلى أفغانستان وسوريا.
وقال ثورستين فري من الاتحاد الديمقراطي المسيحي يمين الوسط لصحيفة بيلد، إن الألمان يمكن أن يعتمدوا على الائتلاف المقبل لترحيل المجرمين إلى هاتين الدولتين" على نطاق أكبر.
وكانت الإدارة المنتهية ولايتها، قد نظمت رحلة إلى كابول على متنها 28 مدانا في سبتمبر 2024، تعد الأولى منذ عودة طالبان لحكم أفغانستان في عام 2021.
وأعلنت الحكومة، نيتها تنظيم مزيد من الرحلات الجوية، ولكن غياب العلاقات الدبلوماسية مع طالبان يمثل حجر عثرة.

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