محافظ الإسماعيلية يناقش الإعداد لاحتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري بجبل مريم

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم.

تضمن الاجتماع مناقشة آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى، حيث أقيم على ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها، وكيفية وضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية.

وناقش الاجتماع التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها السياحة، الآثار، الثقافة، الخارجية وهيئة قناة السويس ومقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية وعرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأقيم النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية فى ٣ فبراير ١٩٣٠ وهو من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي الذي تم إحضاره من إيطاليا.