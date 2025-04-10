 موسكو تفرج عن مواطنة روسية-أمريكية كانت مسجونة بتهمة الخيانة العظمى في صفقة تبادل سجناء - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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موسكو تفرج عن مواطنة روسية-أمريكية كانت مسجونة بتهمة الخيانة العظمى في صفقة تبادل سجناء

موسكو - أ ب
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 12:32 م

أفرجت موسكو، اليوم الخميس، عن المواطنة الروسية-الأمريكية، كسينيا كاريلينا، التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء مع واشنطن، وفقا لما ذكره محاميها ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن كسينيا كاريلينا، التي تعرف أيضا في وسائل الإعلام باسم كسينيا خافانا، "على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة".

كان قد تم اعتقال كاريلينا في مدينة يكاترينبورج بجبال الأورال في فبراير 2024، حيث تم إدانتها بالخيانة في وقت لاحق من ذلك العام بتهم تتعلق بتبرعها بنحو 52 دولارا أمريكيا لمنظمة خيرية تُعنى بمساعدة أوكرانيا.

ووصفت السلطات الأمريكية القضية المرفوعة ضدها بأنها "سخيفة للغاية".

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