حفل منال محيي الدين وأنامل شرقية على المكشوف بالأوبرا غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لعازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية فى الثامنة مساء الجمعة ١١ أبريل على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبة من الألحان الشرقية الشهيرة التى اعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب إلى جانب مختارات من المؤلفات العالمية.

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير إمتياز، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفونى عام 1991، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.