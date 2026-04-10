الكويت: إصابات وأضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف منشآت للحرس الوطني

قال الجيش الكويتي، اليوم الجمعة، إن هجومًا إيرانيًا استهدف منشآت للحرس الوطني، وأسفر عن إصابة عدد من أفراده، وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 7 طائرات مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب وكالة معا.

وأشار إلى أن العدوان الإيراني استهدف عددًا من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج حاليًا وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.