جيش الاحتلال: القضاء على خلية مسلحة جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قوات الفرقة 91 قضت على خلية مسلحة في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ بدء العملية المحددة في لبنان، تمكنت قوات الفرقة 91 من القضاء على مئات المسلحين من حزب الله"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، رصدت قوات الجيش خلية مسلحة بالقرب من القوات العاملة في المنطقة، حيث شوهد أحد المسلحين وهو يختبئ بين النباتات، وبعد تحديد موقعه، تم استهدافه والقضاء عليه بضربة من سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من القوات البرية".

وأكمل: "خلال الغارة، تم رصد مركبة تقل عناصر إضافيين من الخلية كانوا يحاولون الفرار من المنطقة، وتم استهدافها".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا عن ضرب وتدمير أكثر من 200 قاذفة صواريخ يستخدمها حزب الله.

وأضاف: "هذا الأسبوع تم تصفية علي كامل عبر الحسن، المسئول عن المدفعية في وحدة ناصر التابعة لتنظيم حزب الله".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم تصفية أكثر من 250 نشطاء مدفعية في تنظيم الإرهاب حزب الله، بما في ذلك 15 قائدا مسئولين عن مراكز المدفعية في المناطق المختلفة".