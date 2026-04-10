أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الجمعة، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3 بالمئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي، مسجلا أعلى نسبة منذ مايو 2024.

وقال المكتب، في بيان، إن هذا النسبة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 12.5 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ووفق المكتب، فقد سجلت أسعار البنزين أيضا زيادة بنسبة 18.9 بالمئة، وسط اضطرابات إمدادات الطاقة.

وتأثرت أسعار الطاقة بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحناتها عبر مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، التي تعد بلادها أكبر مصدري النفط بالعالم، تراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميا وفقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من كميات الضخ عبر الخط، والذي يعد المسار الرئيسي لإمداد الأسواق العالمية إثر "استهدافات سابقة"، جراء تداعيات الحرب على إيران.

كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، الخميس، من أن الصدمة النفطية الحالية أدت إلى تراجع تدفقات الخام اليومية 13 بالمئة والغاز 20 بالمئة، ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغوط تضخمية هائلة.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران، السبت، مفاوضات مباشرة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت مصادر حكومية باكستانية للأناضول، الخميس.