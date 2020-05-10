تفاصيل مشاجرة النائب إلهامي عجينة مع الطاقم الطبي في مستشفى بالدقهلية

النائب: سأتوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.. ونقيب أطباء الدقهلية سيتم تقديم مذكرة لرئيس المجلس ضد النائب



قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ تعقيبا على زيارته لأحد مستشفيات محافظة الدقهلية، واتهام المستشفى له بالاعتداء على طاقمها الطبي أنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها بيان أن النائب إلهامي عجينة حضر يوم السبت الماضي في حوالي الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، في حضور المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى؛ وذلك لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب)، كما حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول أمس الجمعة، وتم التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل أشعة مقطعية.

وأضاف البيان: "لكن النائب إلهامى عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي قام النائب بنشره بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أن أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه، لكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".

وذكر البيان أن النائب زعم عبر الفيديو الذي نشره عدم وجود أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، بخلاف الأطباء الآخرين الذين ظهروا في الفيديو وغيرهم في بقية أقسام المستشفى".

واضاف البيان أن النائب أكد عدم وجود تمريض، وأن الفيديو الخاص بالنائب نفسه يظهر فيه العديد من أفراد طاقم التمريض في أماكنهم بغرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى بخلاف بقية الأقسام، فضلًا عن ادعاء النائب عدم نظافة المستشفى بخلاف الحقيقة.

وأكد البيان أن النائب ادعى عدم وجود صيادلة، متابعًا: "النائب حضر الساعة ٦ مساء، يعني مفيش صيدلية بتشتغل بعد الساعة ٢ ظهرًا، ودا الرسمي، ومش ذنبنا إن حضرتك مش فاهم النظام داخل المستشفيات".

وذكر البيان: "ادعاء النائب بأن بنك الدم بالمستشفى مغلق غير صحيح، فأي متردد على مستشفى شربين هيعرف إن الباب اللي النائب بيشاور عليه دا الباب الخلفي لبنك الدم من ناحية العيادات، ودا مقفول، لكن العمل كله من الباب الأمامي ودا كان مفتوح وشغال، لكن طبعا عشان حضرتك دي أول زيارة ليك لمستشفى شربين فمتعرفش اللي فيها، وإن المرضى بتشتري الجبس من بره.. يافندم الجبس دا أنواع، وأحيانا المريض بيختار نوع جبس غير الموجود بالاستقبال، والمتوفر من خلال المديرية وبالتالي من حقه إنه يجيبه واحنا نجبسه".

وعن رفض الأطباء تصوير تذكرة المريض، ذكر البيان أن منع تصويرها يرجع لخصوصية حالة المريض، وأن تصويرها يعد أمرًا مخالفًا للقانون.

واختتم البيان في النهاية: "كنا نتمنى كفريق طبي بمستشفى شربين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة أن يكون هناك دعم من النائب بدلًا من هذا الأسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف لا يليق مع الفريق الطبي ياسيادة النائب، دورك أن تقف في ظهر الجيش الأبيض كما تقول وليس أن تعامل أفراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة، ياسيادة النائب هذه المستشفى اللي حضرتك بتقول إنها فاشلة في خلال أقل من سنة ونصف جرى بها إنشاء عناية أطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الأطفال بالمحافظة، وإنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية، وتم التعامل مع أكثر من 5000 مريض، وإنشاء معمل حيوي متكامل، وتجديد قسم الأطفال بالكامل، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، ووحدة غسيل كلوي جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوي (تحت الإنشاء) بخلاف البروتوكولات اللي من خلالها بيتم التعامل مع حالات اشتباه كورونا، وخطوط سير الحالات والتعامل معها واللي مستشفى شربين تعتبر من أوائل المستشفيات في تنفيذها وتطبيقها.. هذه هي مستشفى شربين وإدارتها وكوادرها الطبية التي تصفهم بالفشلة.. الإنصاف يا سيادة النائب"، وفقا لما جاء بالبيان.

من جانبه، قال أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت زيارة الهامى عجينة (نائب مجلس النواب عن دائرة بلقاس) لمستشفى شربين المركزي، وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين.

وأضاف أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس النواب بدائرة شربين، والاتفاق علي إعداد مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية، وضمها إلى مذكرة يقوم بإعدادها الآن أيضًا نواب المجلس بشربين، ورفعهما إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ولجنة القيم والصحة بالمجلس، وإرسال المذكرات اليوم الأحد إلى المجلس مع إيهاب السلاب عضو مجلس النواب بشربين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وأهابت نقابة أطباء الدقهلية بالجميع سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحدة الصف ودعم الأطباء وكل مقدمي الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد في حماية الوطن والمواطنين في هذه الغمة.