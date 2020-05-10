بعد عام ونصف من الاختطاف، حررت إيطاليا المواطنة الإيطالية سيلفيا رومانو، التي كانت تعمل كمتطوعة في منظمة إنسانية في كينيا وتم اختطافها هناك، وذلك بعد عملية استخباراتية مشتركة.

وعادت سيلفيا، اليوم، إلى إيطاليا حيث هبطت على متن طائرة تابعة لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالي في مطار روما شيامبينو. وكان في استقبالها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقالت سيلفيا، لدى وصولها: "أنا سعيدة جدا شكرا.. أنا بصحة جسدية وعقلية جيدة.. كنت قوية.. شكراً للمؤسسات. الآن أريد أن أكون مع عائلتي".

وأكدت سيلفيا أنها اعتنقت الإسلام أثناء سجنها في الصومال وذلك بعد أن سلمها خاطفيها الكينيين إلى حركة الشباب الصومالية، مضيفة: "صحيح لقد اعتنقت الإسلام"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضافت سيلفيا: "ولكنه كان خياري الحر، لم يكن هناك إكراه من الخاطفين الذين عاملوني دائمًا بإنسانية".

وظهرت سيلفيا في مطار شيامبينو وهي ترتدي زياً إسلاميًا أخضر اللون، بالإضافة إلى كمامة وقفازات، ومن المقرر أن تغادر سيلفيا إلى ميلانو في المساء للانضمام إلى عائلتها في منطقة كازوريتو.

وتم اختطاف سيلفيا في نوفمبر عام 2018 على يد مجموعة من المسلحين خلال هجوم لهم على قرية تقع في منطقة ريفية على ساحل كينيا.

وتم تسليم الرهينة يوم الجمعة 9 مايو في منطقة تبعد 30 كيلومترا عن مقديشو بفضل التعاون بين المخابرات الإيطالية ونظرائهم الصوماليين.

وقبل 6 أشهر، بعد تلقي دليل على أن سيلفيا على قيد الحياة، بدأت المفاوضات الإيطالية لدفع الفدية في منتصف شهر أبريل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، أعلن، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، أنه: "تم تحرير سيلفيا رومانو. أتوجه بالشكر للنساء والرجال في الاستخبارات الدولية. ننتظرك في إيطاليا يا سيلفيا".