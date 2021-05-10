عرضت فضائية «الغد» مقاطع فيديو ترصد مواجهة الفلسطينيين لقوات الاحتلال بجمل وعبارات مؤثرة، إضافة إلى الاستغاثات لنصرة المصلين في المسجد الأقصى.

وواجه شاب فلسطيني جندي من قوات الاحتلال رفض دخول أب للاطمئنان على أولاده، قائلًا: «إذا أنت زلمة وبتتحدى ابن القدس تعالى، ارمي سلاحك وتعالى، أولاده جوا بدوا يجيب أولاده عيب عليكم».

وانطلقت الاستغاثات من مكبرات الصوت، حيث قال أحد الفلسطينيين: «أنقذوا إخوانكم في المصلى القبلي، مئات الإصابات في القبلي أين عروبتكم؟ الله أكبر ولله الحمد كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، أين صلاح الدين أين صلاح الدين؟ والله لن يمر المستوطنون إلا على أجسادنا».

وهتف شاب فلسطيني: «القدس عربية يا عالم، تحيا القدس عربية» لحظة اعتقاله من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وواجهت سيدة أحد جنود الاحتلال رفض عبورها من أحد الأبواب، مستنكرة: «هذا اللي صار؟ الله يقول إن المسلمين لا يعبرون وأنتم تقعدوا جوا، حسبي بالله ونعم الوكيل أكثر من هيك ما بقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم واحد واحد».

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.