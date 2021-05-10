وزير خارجية سلوفاكيا: على الاتحاد الأوروبي وقف التدهور في العلاقات مع روسيا

قال وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وقف التدهور السلبي في العلاقات مع روسيا.



وأضاف كورتشوك، في تصريحات قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين: "لا نريد المزيد من التصعيد، لكننا نختلف في وجهات النظر حول قضايا أساسية"، مؤكدا أن بلاده تدعم العمليات الديمقراطية في بيلاروسيا إلا أنها تعارض إجراءات السلطات الصارمة ضد المعارضة.



وأكد أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية وضع خطة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الخطة يجب أن تنطلق من القيود المعتمدة ضد ممثلي السلطات البيلاروسية، لكن يجب أن نتجاوز العقوبات في سياستنا.