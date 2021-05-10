محافظ قنا يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا

قام محافظ قنا أشرف الداودي لليوم الثالث على التوالي بتنفيذ جولة تفقدية لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والكافيتريات، في تمام الساعة 9 مساء، والمتعلقة أيضا بحظر إقامة المؤتمرات، لمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق مدينة قنا، وشارع ٢٣ يوليو، وشارع مصنع المكرونه، وشارع الحاكم العسكري شرق مدينة قنا، حيث اطمأن على التزام أصحاب المحلات، والمقاهى، والكافيهات، بمواعيد الغلق المقررة.



وناشد "الداودي" خلال جولته المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة يوميا على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء.