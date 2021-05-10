قناة إسرائيلية: إطلاق الصواريخ على القدس تزامن مع مشاورات بشأن عملية موسعة ضد غزة

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على القدس، جاء في الوقت الذي كان يناقش فيه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الموافقة على عملية واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه القدس، وقد اعترضت القبة الحديدية صاروخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قبل قليل، توجيه ضربة صاروخية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ردا على جرائمها وعدوانها على المدينة المقدسة وتنكيلها بأهالي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وأضافت كتائب القسام في بيان إن "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" قد أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وقال أبو عبيدة إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم، المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 300 فلسطيني، بحسب إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.