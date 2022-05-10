نيوزيلندا تفرض عقوبات على المزيد من الروس بسبب حرب أوكرانيا

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فرضت نيوزيلندا عقوبات على المزيد من الأفراد الروس على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان إن نيوزيلندا أعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمال التضليل الإعلامي، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.

ووفقا للبيان، تستهدف الجولة الأحدث من العقوبات 8 أفراد، وكيانات من المتورطين في حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتضليل الإعلامي، وفي الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.

ووسعت نيوزيلندا قائمة العقوبات لتشمل المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، وآخرين.

وكانت نيوزيلندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تفرض عقوبات جديدة على نواب وكيانات دفاعية روسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت ماهوتا آنذاك إن جولة العقوبات تستهدف 170 عضوا بمجلس الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ست شركات ومنظمات في قطاع الدفاع.