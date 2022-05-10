سريلانكا تأمر بإطلاق النار على المتظاهرين لوقف الاحتجاجات

أمرت وزارة الدفاع السريلانكية، بإطلاق النار على المتظاهرين لوقف الاحتجاجات، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وأعلنت شرطة سريلانكا، أمس الاثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.



وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح. وأفاد مراسلو فرانس برس أن أشخاصًا موالين لراجاباكسا، هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس، منذ 9 أبريل الماضي.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة، الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.



وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.