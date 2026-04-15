كان يُفترض أن تكون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني جسر أوروبا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذا الجسر ربما يكون بصدد الاحتراق الآن.

فبعد "انتقاده" للبابا ليو الرابع عشر، حول ترامب، غضبه أيضا إلى ميلوني، التي تُعد منذ فترة طويلة من أقرب حلفائه الأوروبيين؛ بسبب وصفها هجومه على البابا بأنه "غير مقبول"، وعدم دعمها الحرب الأمريكية –الإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "كنت أعتقد أنها تتمتع بالشجاعة، لكنني كنت مخطئا".

ولم ترد ميلوني بشكل مباشر على هجمات ترامب، لكن هذه الهجمات قد تصب في مصلحتها، إذ إنها تتعافى من هزيمة حاسمة في استفتاء الشهر الماضي، وتسعى في الوقت نفسه إلى التخفيف من تداعيات الحرب التي تواجه معارضة شعبية عميقة على إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

وشدد ترامب، اليوم الأربعاء، على موقفه مجددا، مؤكدا أن العلاقة بينه وبينها قد تدهورت.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": «إنها كانت سلبية، وأي شخص رفض مساعدتنا في هذا الموقف المتعلق بإيران، لن تربطنا به العلاقة نفسها».