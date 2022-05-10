تستعد وزارة الهجرة لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تحمل شعار: "مصر تستطيع بالصناعة"، وبالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

أولى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ستعقد يوم 31 مايو الجاري، بحضور لفيف من المسئولين ورجال الصناعة في مصر وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات.

وتعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس وأولوية النفاذ للأسواق الأفريقية من أهم فعاليات مؤتمر مصر تستطيع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.

"مصر تستطيع بالصناعة" النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة، مجموعة من محاور الصناعة، واستعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من الملفات كما تم تخصيص جلسة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

ومن المقرر تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.