مسؤول يمني: إيران وأذرعها في المنطقة تُشكل تهديدا للأمن القومي

قال وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الثلاثاء، إن إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة العربية، بما فيها الحوثيون وحزب الله "تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان، الذي تنظمه وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في مدينة ملقا بإسبانيا.

وأضاف حيدان، أن "اليمن تعيش أمام متغيرات سياسية قد ينتج عنها مرحلة سلام وإيقاف الحرب، حال أذعن الحوثيون لها وتركوا التعنت وتلقي التوجيهات التي تأتيهم من الدول التي لا تريد الخير لليمن".

ولفت إلى توقيع اليمن على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو حقوق الإنسان، وذلك "انطلاقاً من حرصها على الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية"، متهماً بذات الوقت، الحوثيين "بارتكاب الانتهاكات والاعتداءات الصارخة على تلك الاتفاقيات منذ انقلابهم على السلطة عام 2014".

وأوضح الوزير اليمني، أن الانتهاكات الحوثية "شملت استهداف المنشآت النفطية بالصواريخ والطائرات المسيرة بالسعودية والإمارات، وكذا قيامها بالتحالف مع تنظيم القاعدة وإخراج عناصر القاعدة من السجون لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة في المناطق المحررة".

كما اتهم حيدان، الحوثيين "بتجنيد صغار السن والزج بهم في المعارك العبثية، وتقييد الحريات وسجن الصحفيين والمعارضين وقادة الرأي".

وأكد حيدان، على أن جهود الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب منذ وقت مبكر، هو "دليل على تصميمها في القضاء على الإرهاب ومنابعه، وعلى التزام الحكومة بالوفاء بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان".

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام كل التنظيمات الإرهابية"بما فيها جماعة الحوثي".



