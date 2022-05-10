انقلاب أتوبيس عمال شركة أدوات منزلية وصحية في الإسكندرية

شهدَ طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب أتوبيس يُقِل عمال تابعين لشركة انتاج أدوات منزلية وصحية، وذلك لدى مروره من أمام منطقة مرغم، غربي الإسكندرية، وسط أنباء عن وقوع مصابين.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس، وأثر على الحركة المرورية "جزئيًا".

وووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الكول الأمني، وشرطة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي انقلاب الأتوبيس وأن بعض الركاب يفترشون الأرض، وتم تقديم الإسعافات الأولية إليهم.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام حركة مرور السيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.