محافظ المنيا يوجه بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء ونواب المراكز والمدن، بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع نواب المراكز والمدن، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وبحضور خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، وعدد من الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ عددا من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء.

بحث المحافظ، خلال الاجتماع، إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كل الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

ودعا محافظ المنيا، كل المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، للإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية كلا في نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح.

وأوضح أن جميع تصاريح البناء متاحة فى جميع مراكز وقرى المحافظة وفقاً للقواعد والقوانين وليس هناك أى توقف للبناء، كما وجه المحافظ بإسراع وتيرة عمل جميع اللجان الفنية المشكلة بالمراكز برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية كلا من مديري الإدارات الهندسية، التنظيم والتخطيط بكل مركز، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي لكل الوحدات والمباني التي تقدم أصحابها للتصالح فى مخالفات البناء من أجل الانتهاء من اعتماد نموذج 10 بعد اعتماد جميع المستندات المقدمة من قبل المواطنين تمهيداً لاعتمادها من لجنة البت.