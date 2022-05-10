التحام مركبة الشحن الفضائي الصينية مع مجموعة المحطة الفضائية الصينية تيانخه

قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن مركبة الفضاء الصينية تيانتشو-4، والتي تحمل الإمدادات للمهمة المأهولة القادمة لشنتشو-14، تمكنت اليوم الثلاثاء من الالتحام بشكل ناجح مع المجموعة المكونة من الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية تيانخه ومركبة الفضاء تيانتشو-3.



وأكملت مركبة تيانتشو-4 التحاما منظما بالكمبيوتر في نقطة الالتحام الخلفية لوحدة تيانخه، وفقا لما ذكرته الوكالة المذكورة، الساعة 8:54 صباحا بتوقيت بكين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وانطلق صاروخ لونج مارش-7 واي 5، وعلى منته المركبة تيانتشو-4، الساعة 1:56 صباحا من مركز ونتشانغ لإطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان، جنوبي الصين. وبعد حوالي 10 دقائق، انفصلت مركبة تيانتشو-4 عن الصاروخ ودخلت مدارها المحدد. وفي الساعة 2:23 صباحا، انفتحت الألواح الشمسية لمركبة الشحن وبدأت في العمل.

وأعلنت الوكالة أن الإطلاق كان ناجحا تماما.



وفي 20 أبريل الماضي، انفصلت مركبة الشحن تيانتشو-3 عن نقطة الالتحام الخلفية لوحدة تيانخه والتحمت بنقطة الالتحام الأمامية للوحدة.



ومثل الرحلات السابقة لمركبات الشحن، تحمل مركبة تيانتشو-4 بشكل أساسي ثلاث فئات من الإمدادات، بما في ذلك إمدادات المعيشة لمدة ستة أشهر لرواد الفضاء الثلاثة في مهمة شنتشو-14، وقطع الغيار لصيانة محطة الفضاء، فضلا عن معدات ومواد العينات للأبحاث الفضائية.



ويعد الإطلاق اليوم الثلاثاء المهمة رقم 22 لبرامج الفضاء المأهول الصينية ورقم 420 لسلسلة صواريخ لونج مارش.