ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم بمحيط كنيس الغريبة بتونس إلى ستة

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم في محيط كنيس الغريبة بجزيرة جربة جنوب تونس إلى ستة قتلى من بينهم منفذ الهجوم.

وأفادت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية بوفاة عنصر أمني متأثرا بجراجه في المستشفى صباح اليوم ليصبح بذلك عدد القتلى الأمنيين أربعة، من بينهم منفذ الهجوم وهو عنصر أمني.

كما قتل في الهجوم اثنان من الزائرين اليهود للكنيس أحدهما تونسي والآخر تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية.

وبحسب المعلومات، التي نشرتها وزارة الداخلية، أطلق عنصر أمن بمركز للحرس الوطني على أطراف جزيرة جربة مساء أمس النار على زميل له فأرداه قتيلا قبل أن يستولي على الذخيرة محاولا الوصول إلى الكنيس الذي يشهد احتفالات دينية موسمية في مثل هذه الفترة من كل عام.

ووجه لاحقا النيران على دورية أمنية بمحيط الكنيس مخلفا ست إصابات في صفوف عناصر الأمن توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه، بينما قامت الدورية الأمنية بتصفية المهاجم.

ولم تعلق السلطات بشكل رسمي بشأن دوافع الهجوم وخلفياته.

وهذا أول هجوم يشهده محيط الكنيس منذ التفجير الإرهابي عام 2002 الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم 14 ألمانيا.