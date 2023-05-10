إيطاليا تعتزم الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق مع توتر العلاقات مع الصين

أبلغت إيطاليا الولايات المتحدة أنها تعتزم الانسحاب من اتفاق الاستثمار المثير للجدل مع الصين قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي خلال اجتماع في روما الأسبوع الماضي، أنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، فإن حكومتها تؤيد الخروج من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن أشخاص حضروا المحادثات.

وكانت إيطاليا قد انضمت إلى المبادرة الخاصة بالبنية التحتية في عام 2019، عندما كان جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء، لتصبح الدولة الوحيدة من بين مجموعة الدول السبع الكبرى التي تشارك في الاتفاق.

وتتجدد المشاركة في المبادرة تلقائيا في عام 2024 إلا إذا انسحبت روما من الاتفاق.

وتأثرت إيطاليا، مثل معظم أوروبا، بالتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي تفاقمت بسبب دعم الصين المستمر لروسيا.

وتكافح الدول الأوروبية للموازنة بين رغبتها في التعامل مع الصين في التجارة والاستثمار ورفض مزاعم الإكراه الاقتصادي.