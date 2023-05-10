وزير الدفاع الأمريكي: الجيش يواجه خطر على جهوزيته بسبب خلاف حول الإجهاض

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي يواجه مخاطر "غير ضرورية وغير مسبوقة" بسبب اعتراض عضو مجلس شيوخ جمهوري على ترقيات الضباط احتجاجا على سياسة الإجهاض في البنتاجون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوستن شرح مخاطر فراغ القيادة في رسالة بتاريخ 5 مايو الجاري إلى السناتور إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس في لجنة القوات المسلحة، والتي طالبت بمحاسبة بشأن التأثير على الأمن القومي الناتج عن التعليق الذي طرحه عضو الكونجرس عن ولاية آلاباما تومي توبرفيل على كل ترشيحات الجنرالات والمسئولين الكبار.

وعرض توبرفيل التعليق في 16 فبراير بسبب سياسة تسمح للأفراد العسكريين الذين يسعون للإجهاض بالحصول على إجازة وبدل السفر.

وأوضحت بلومبرج، أن توبرفيل أبلغ أوستن في مكالمة هاتفية بتاريخ 22 مارس أنه سيبقي التعليق قائما على مرشحي البنتاجون ما لم يلغ وزير الدفاع أو يعلق سياسة "تسهيل عمليات الإجهاض للجيش وأفراد أسرهم الممولة من قبل دافعي الضرائب".