

دوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب، بعدما وصلتها صواريخ المقاومة الفلسطينية التي بدأت الرد على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام، بحدوث انفجارات في تل أبيب جراء اعتراض القبة الحديدية قذائف وصلت منطقة بالماحيم على بعد 17 كيلومترا من المدينة.

يأتي هذا فيما أفادت بيانات ملاحية بتعطل حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة.

ووجدت منظومة القبة الحديدية إرهاقا شديدا وهو تحاول صد صواريخ المقاومة التي أطلقت في اتجاهات متعددة.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.