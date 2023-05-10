رئيس الوزراء البريطاني: سنحتاج إلى وقود أحفوري في العقود القليلة المقبلة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى الوقود الأحفوري "في العقود القليلة المقبلة"، بينما تتحرك المملكة المتحدة للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بعد أن تم حثها على معارضة مشروع حقل نفط "روزبنك" الخاص بشركة "إكوينور" في بحر الشمال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن سوناك قوله للنواب اليوم الأربعاء، في إطار أسئلة أسبوعية يتم طرحها بمجلس العموم: "ليس من المنطقي عدم الاستثمار في الموارد التي لدينا هنا في الداخل؛ لاستيراد الوقود الأحفوري الأجنبي، وعدم توفير فرص عمل هنا والاستيراد بضعف انبعاثات الكربون الصادرة عن مواردنا المحلية".

وتابع: "إنها سياسة تتسم بالجهل من الناحية الاقتصادية."

وجاءت تصريحات سوناك، ردا على سؤال من جانب كارولين لوكاس، وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر، حيث قالت إن إعطاء الضوء الأخضر لـ"روزبنك" من شأنه الإضرار بالأهداف المناخية.