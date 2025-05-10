الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتثني على جهود الولايات المتحدة

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

وأشاد بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد، كما أثنى على مساعي البلدين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا ثقته في حرص البلدين وحكمتهما في الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

وأكد العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى لبناء جسور الثقة، وإحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وفي خضم التصعيد بين الهند وباكستان، عرضت الولايات المتحدة على الجارتين النوويتين، المساعدة لبدء «محادثات بناءة».

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد.

وأوضحت، أن الوزير روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة «بهدف تجنب صراعات مستقبلية».