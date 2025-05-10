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يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، انطلاق عروض فرق المسرح التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ يإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتقدم العروض ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء على مدار أربعة ليال، وتبدأ غدًا بالعرض المسرحي "هاملت بالعربي"، تأليف ممدوح عدوان، وإخراج أحمد طه، في معالجة معاصرة لرائعة شكسبير الشهيرة.

وتتواصل العروض بعد غد الاثنين بمسرحية "العائلة الحزينة"، تأليف طارق عمار، وإخراج أحمد كمال، والتي تناقش أزمات العلاقات الأسرية وتأثيرها النفسي والاجتماعي.

ويعرض يوم الثلاثاء 13 مايو العرض المسرحي "طرطوف"، وهو نص كلاسيكي للكاتب الفرنسي موليير، ويقدم برؤية إخراجية لمحمد عبد الخالق.

وتختتم العروض يوم الأربعاء 14 مايو بالعرض المسرحي "مسقط عرضي"، تأليف محمد هلال، وإخراج محمد سالم، والذي يناقش قضايا الهوية والانتماء بأسلوب تجريبي مبتكر.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، والفروع التابعة، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتضم لجنة التحكيم المخرج جلال عثمان، الناقد محمد علام، مهندس الديكور محمود جمال، ومقرر اللجنة ضياء السيد.