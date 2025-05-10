تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

ينتظر عشاق كرة القدم، معرفة منافس منتخب مصر تحت سن 20 عامًا، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، بعد تأهل الفراعنة الصغار لهذا الدور مساء الجمعة.

وصعد منتخب مصر إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على تنزانيا بهدف دون رد، في مباراة يوم الجمعة بختام مرحلة دور المجموعات.

منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

وتقرر أن يكون منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، هو نظيره غانا، في المباراة المقرر خوضها الإثنين 12 مايو، في تمام الساعة 6:00 مساءً.

ويذكر أن تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 عامًا، كل من، المغرب، مصر، سيراليون، نيجيريا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، غانا.