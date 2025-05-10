دوي انفجارات على حدود الهند وباكستان واتهامات بخرق الاتفاق بعد إعلان وقف النار

اتهمت وزارة الخارجية الهندية باكستان، السبت، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه قبل ساعات، وقالت إن القوات المسلحة الهندية تلقت تعليمات بـ"التعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود"، وأنها "بدأت في الرد".

ودعت وزارة الخارجية الهندية باكستان إلى "وقف الانتهاك"، بحسب تعبيرها.

وأفاد رئيس وزراء إقليم كشمير في الشطر الهندي عمر عبد الله، السبت، بسماع دوي انفجارات في أنحاء مدينة سريناجار، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق بين الهند وباكستان على وقف إطلاق النار، بمسب وكالة رويترز للأنباء.

وكتب عبد الله، في منشور على منصة "إكس": "ما الذي حدث للتو لوقف إطلاق النار؟ سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار".



وقالت السلطات وسكان وشهود لوكالة "رويترز" إنه سمع دوي انفجارات في سريناجار وجامو، وشوهدت مقذوفات في سماء جامو ليلاً، على غرار أحداث الليلة السابقة.

ولم يرد المتحدثون العسكريون في كلا البلدين على طلبات للتعليق بعد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف فوري وكامل لإطلاق النار بين البلدين، بينما أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الجانبين سيبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد.

وعقب الإعلان الأمريكي، وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشكر إلى الولايات المتحدة "لتسهيلها التوصل إلى وقف إطلاق النار"، قائلاً إن بلاده "قبلت الاتفاق لصالح السلم والاستقرار الإقليميين"، كما شكر ترمب على "قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة".