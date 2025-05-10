 مسبار فضائي من الحقبة السوفيتية يحلق فوق ألمانيا قبل تحطمه المتوقع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسبار فضائي من الحقبة السوفيتية يحلق فوق ألمانيا قبل تحطمه المتوقع

باريس - (د ب أ)
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 2:47 م | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 2:47 م

حلق مسبار فضائي يعود إلى الحقبة السوفيتية في سماء ألمانيا صباح اليوم السبت، قبل وقت قصير من تحطمه المتوقع على الأرض.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الجمعة، أن أنظمة الرادار رصدت المسبار فوق البلاد بين الساعة السادسة والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش) والثامنة وأربع دقائق صباحا.

ومن المتوقع أن تصطدم مركبة الفضاء كوزموس 482، التي أطلقها الاتحاد السوفييتي إلى كوكب الزهرة في عام 1972، بسطح الأرض نهاية هذا الأسبوع دون أن تصل إلى وجهتها على الإطلاق.

وطبقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن العودة خارج السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض ستحدث اليوم السبت.

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