 استشهاد 7 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح - بوابة الشروق
السبت 10 مايو 2025 12:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 7 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح

أ ش أ
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 10:50 ص | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 10:50 ص

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت فلسطينيين في منطقة حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني، بالتزامن مع استهداف مناطق شرق حي الشجاعية.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني محمد سعيد البردويل..كما أصيب فلسطينيان بقصف مدفعية الاحتلال منطقة المواصي غرب رفح.

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