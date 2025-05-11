تركيا ترسل مساعدات لإخماد حرائق بورتسودان المستمرة منذ 5 أيام

• أرسلت مواد ومعدات إطفاء متخصصة بناءً على طلب رسمي من السودان عقب اندلاع النيران في خزانات وقود شرقي البلاد

أعلنت تركيا، السبت، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان لدعم جهود إخماد الحرائق المستعرة منذ 5 أيام في خزانات الوقود الاستراتيجية بمدينة بورتسودان (شرق).

وقال السفير التركي لدى الخرطوم فاتح يلدز، في تصريح للأناضول، إن أنقرة بادرت منذ اللحظة الأولى للتواصل مع السلطات السودانية، واستجابت سريعًا لطلب رسمي بتقديم معدات ومستلزمات تدخل عاجل للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأوضح يلدز، أن المواد التي تم تجهيزها تشمل رغوة إطفاء خاصة، وخراطيم، وملابس واقية تُستخدم في العمل لإخماد الحرائق، إضافة إلى أقنعة غاز لحماية طواقم الإطفاء.

وأشار إلى أن هذه المساعدات وفّرتها كل من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والمديرية العامة للغابات، ومن المتوقع أن تصل إلى بورتسودان خلال وقت وجيز.

وأضاف يلدز: "تركيا وشعبها يتابعون ما يجري في السودان بحزن شديد. تعاملنا مع هذه الكارثة كما لو أنها وقعت داخل إحدى مدننا، وأعددنا المساعدات بنفس الحرص والسرعة. وكما عهدَنا أشقاؤنا السودانيون، سنواصل الوقوف إلى جانبهم في جميع الظروف".

وفي 5 مايو الجاري، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية اندلاع حريق في خزانات الوقود الاستراتيجية ببورتسودان نتيجة ما وصفته بـ"هجوم إرهابي". وذكرت أن الحريق بدأ في أحد خزانات الكيروسين، قبل أن يمتد إلى خزانات وقود أخرى.

ولا تزال فرق الإطفاء السودانية تحاول السيطرة على النيران، وسط صعوبات تتعلق بضعف الإمكانيات التقنية ونقص المواد المتخصصة، ما دفع السلطات إلى طلب دعم دولي عاجل.

ومنذ الأحد، تتعرض بورتسودان، إلى هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ومدنية، اندلعت على إثرها حرائق بمستودعات نفط ومحطة كهرباء بالمدينة.

والثلاثاء، اتهمت السلطات السودانية قوات "الدعم السريع" باستهداف مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي ومطار بورتسودان ومحطة كهرباء، دون تعقيب من الأخيرة.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات "الدعم السريع" بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.