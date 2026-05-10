الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد السكندري ويقترب من دوري السوبر لكرة السلة

حقق فريق رجال السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-70، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات ثاني مواجهات سلسلة «Best of 5» للدور النهائي من دوري السوبر.‎

وأقيمت المباراة على صالة ملعب برج العرب، وشهدت تفوق النادي الأهلي منذ الفترة الأولى 21-12، ثم واصل تفوقه في الفترة الثانية وأنهاها لصالحه بنتيجة 36-32.

وفي الفترة الثالثة أنهى الأهلي متفوقًا بنتيجة 56-50، ثم أكد تفوقه وحسم الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 79-70

وشهدت المباراة إصابة يوسف شوشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بإلتواء في الكاحل مع نهاية الفترة الرابعة والأخيرة.

وكان الأهلي حقق الفوز في أولى مواجهات الدور النهائي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 68-66.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة من المباريات الثلاث المتبقية ليحسم تتويجه بلقب الموسم الحالي من دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي تأهل للدور النهائي بعد الفوز على المصرية للإتصالات بنتيجة 3 -1 في سلسلة نصف النهائي والتي أقيمت بنظام Best of 5.