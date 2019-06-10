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فيديو.. اللقطات الأولى لحادث ارتطام مروحية بأحد المباني في نيويورك

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 8:59 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 8:59 م

ارتطمت، اليوم الاثنين، مروحية بأحد المباني بمانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على أحد مباني مانهاتن.

وقال حكام مدينة نيويورك: «المروحية حاولت الهبوط على سطح أحد المباني، ولم نحدد حتى الآن الأسباب الرئيسية لتحطمها، ولم نحدد حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث إرهابيًا».

وعرضت «سكاي نيوز عربية» اللقطات الأولى من موقع الحادث، والتي تظهر احتشاد لسيارات إسعاف وشرطة في منطقة الحادث.

 

 

 


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