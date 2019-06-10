جولدمان ساكس: الدولار الأمريكي سيتخطى حاجز 7 يوان صيني في ثلاثة أشهر

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توقعت مؤسسة جولدمان ساكس جروب أن تضعف قيمة اليوان الصيني في الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصل سعر الدولار الواحد أكثر من سبعة يوان.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن ذلك المستوى لم يصل إليه اليوان الصيني منذ أكثر من عقد.

وأرجعت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها إلى احتمالية تراجع قيمة العملة الصينية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وتوقعت المؤسسة أن يصل سعر اليوان أمام الدولار إلى 05ر7 و 95ر6 و80ر6 خلال ثلاثة وستة و12 شهر على التوالي ، مقابل 95ر6 و65ر6 و65ر6.

وذكرت بلومبرج أنه نظرا لأن ضعف قيمة العملة الصينية يجعل السلع الصينية أرخص، فإن الحرب التجارية الحالية يمكن أن تتحول إلى حرب عملات لاحقا.