«قوى عاملة النواب» توصي «الوطنية للإعلام» بتسوية مشكلات 166 عاملا

أوصت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بأن تقوم الهيئة الوطنية للإعلام للجنة خلال 15 يوما بتوفير الموارد المالية لتسوية الحالات الوظيفية للعاملين وحل مشكلة العاملين الذين عمل تدريب تحويلي لهم وعددهم 166 عاملا حتي يتم تسكينهم علي وظائفهم الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن عدم تسوية الحالات الوظيفية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بقطاع الهندسة الإذاعية بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة مقابل التنازل عن حقهم المالي بالتسويات.

وأوضحت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، في طلب الإحاطة، أن العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية الذين لم يتم تسوية حالتهم الوظيفية بعد حصولهم علي مؤهل عالي أثناء الخدمة، يجب أن يتم تسوية حالتهم حتي تستقر أوضاعهم، وهم علي استعداد لتقديم إقرارات للتنازل عن الماليات الخاصة بالتسوية لهم، لحين توفير التمويل والاعتمادات للموارد المالية الخاصة بالتسويات.

كما طرحت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان للنقاش، بشأن" توقف قناة دريم الفضائية عن صرف مستحقات العاملين بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وأشارت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إلي أن قناة دريم الفضائية توقفت عن دفع مستحقات العاملين بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأكدت عثمان أنه تم التفاوض مع المسئولين عن القناة، واستجابوا للتفاوض وتم صرف مستحقات العاملين وإنهاء مشكلتهم.