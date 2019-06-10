جماعة الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن انفجار بإقليم شبيلي السفلي

أعلنت جماعة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن انفجار بمنطقة وانلاوين بإقليم شبيلى السفلي بجنوب الصومال.

ونقلت "إذاعة شبيلى" عن سكان محليين قولهم فى روايات نقلتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن لغما أرضيا مزروعا على جانب الطريق انفجر في شاحنة تحمل حاويات مياه تابعة للجيش الوطني الصومالي.

وقالت جماعة الشباب في بيان لها، اليوم، إن الانفجار تسبب في وقوع خسائر بشرية في صفوف الجنود الصوماليين المرافقين لشاحنة حاويات المياه، ولكنها لم تكشف عن عددهم.

وتستهدف جماعة الشباب القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي فى إقليم شبيلي السفلي بقنابل بدائية الصنع.

وأفادت تقارير بأن جماعة الشباب هاجمت أمس الأحد بلدة تسيطر عليها الحكومة الصومالية فى منطقة حيران بوسط البلاد، حيث استهدفت القوات الجيبوتية العاملة ضمن البعثة الأفريقية العاملة فى الصومال/أميصوم/ على الجسر الرئيسي بالبلدة.

وأسفر القتال بين الجانبين عن سقوط عدد من القتلى قدرتهم جماعة الشباب بـ13 جنديا من قوات جيبوتي، بينما لم يصدر بيان عن بعثة /أميصوم/ عن الخسائر، بحسب إذاعة شبيلي.