ذكرت سلطات كنيسة فرنسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إقامة قداس في مطلع الأسبوع المقبل في كاتدرائية نوتردام وذلك للمرة الأولى منذ الحريق المروع الذي اندلع في الكاتدرائية في أبريل الماضي.

وقالت كارين دال المتحدثة باسم الأسقفية إن رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبتي ورئيس قساوسة الكاتدرائية باتريك شوفيه سيقيمان القداس مع الكهنة الأخرين ورواد الكاتدرائية.

يذكر أن حريقا دمر الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وبرجها المشيد في القرن التاسع عشر رغم الجهود التي بذلها رجال الإطفاء.

وقالت دال إن القداس سيقام في المصلى الكائن في الطرف الشرقي من الكاتدرائية خلف المذبح. ولا يزال الجزء الرئيسي من الكاتدرائية تحت القبو المدمر يمثل مخاطر على السلامة.

وذكرت وسائل الاعلام الفرنسية أنه سيتعين على الذين يحضرون القداس إرتداء خوذ كإجراء احترازي للسلامة ، لكن دال قالت إنه في واقع الأمر سيمكنهم على الأرجح خلع خوذهم فور دخولهم المصلى.

وسيتم بث القداس على الهواء مباشرة عبر قناة "كيه تي أو -تي في" الكاثوليكية.