ترامب: لو أوباما عقد صفقاتي لوصفه «الإعلام الفاسد» بالعظيم عكس ما يحدث معي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام الفاسدة، قائلًا إن الرئيس الأسبق باراك أوباما، لو أبرم الصفقات التي أبرمها هو كانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد بها.

وأضاف في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الأحد، «أوباما لو أبرم الاتفاقيات التي أبرمتها على سبيل المثال عن الحدود أو الاقتصاد، كانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد بها وكأنها لا تصدق».

وتابع: «وكانت وسائل الإعلام ستطالب بيوم عطلة رسمية، عكس ما يحدث معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به صفر».

ويتوعد بالرد على وسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، معقبًا: «أعلم أنه ليس من الشأن الرئاسي مطلقًا الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالحها، ولكن عندما يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن إدارة ترامب. المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد».

I know it is not at all “Presidential” to hit back at the Corrupt Media, or people who work for the Corrupt Media, when they make false statements about me or the Trump Administration. Problem is, if you don’t hit back, people believe the Fake News is true. So we’ll hit back!

If President Obama made the deals that I have made, both at the Border and for the Economy, the Corrupt Media would be hailing them as Incredible, & a National Holiday would be immediately declared. With me, despite our record setting Economy and all that I have done, no credit!