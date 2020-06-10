قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه شعر بإعياء في أواخر شهر رمضان بسبب مشكلات في القلب، منوهًا بأنه توجه للطبيب ونصحه بتركيب دعامتين، لذا قام بعملية جراحية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن حالته الصحية جيدة جدًا في الوقت الحالي، معقبًا: «يومين تلاتة ونرجع الملعب تاني»، بحسب تعبيره.

وتوجه بالشكر لطبيبه حسن خالد، لجهوده أثناء رحلة علاجه، وكذلك الوزيرة إيناس عبدالدايم وباقي زملاء الوسط الفني، لوقوفهم بجانبه ومتابعة حالته الصحية خلال رحلة مرضه وعلاجه.

وخضع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، إثر تعرضه لمشكلات في القلب، نصحه الطبيب بعدها بإجراء عملية جراحية في القلب.