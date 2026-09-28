حارس أرسنال يعود إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات من الرحيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عودة الحارس البرازيلي نوربرتو نيتو إلى صفوفه، في إطار تحركات النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى، حيث وقع اللاعب عقدًا جديدًا يمتد حتى يونيو 2027.

ويبلغ نيتو من العمر 37 عامًا، وسبق له الدفاع عن ألوان يوفنتوس خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وخاض بقميص الفريق 22 مباراة في مختلف البطولات خلال موسمين.

وخلال تجربته الأولى مع النادي الإيطالي، نجح الحارس البرازيلي في التتويج بخمسة ألقاب، بعدما ساهم في حصد يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي مرتين، بالإضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا، إلى جانب كأس السوبر الإيطالي.

وبعد رحيله عن يوفنتوس، خاض نيتو عدة تجارب في الملاعب الأوروبية، حيث أمضى خمس سنوات في إسبانيا بين صفوف فالنسيا وبرشلونة.

وانتقل بعدها إلى إنجلترا، ولعب مع بورنموث وأرسنال على مدار ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى البرازيل خلال الموسم الماضي من بوابة بوتافوجو.

وبعد مسيرة امتدت لعدة أندية في إسبانيا وإنجلترا والبرازيل، حسم نيتو عودته إلى يوفنتوس من جديد، ليبدأ فصلًا جديدًا مع النادي الذي سبق أن حقق معه خمسة ألقاب.

وسيمتد عقد الحارس البرازيلي مع «السيدة العجوز» حتى يونيو 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الفريق في مركز حراسة المرمى.