تقرير - من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في غياب صلاح أمام جنوب السودان؟

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، وسط غياب القائد محمد صلاح عن اللقاء.

وتأتي المباراة في وقت يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز الأول في مشوار التصفيات، بعدما اكتفى المنتخب بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الافتتاحية على استاد القاهرة الدولي.

رامي ربيعة يحمل شارة القيادة

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر عن هوية قائد الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان، حيث تقرر أن يرتدي المدافع رامي ربيعة شارة القيادة في غياب محمد صلاح.

ويأتي اختيار ربيعة في ظل غياب قائد المنتخب عن المباراة، بعدما فضل الجهاز الفني عدم سفر صلاح إلى جوبا، بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي، وفقًا لما ورد في التفاصيل الخاصة بالمباراة.

ويمثل غياب صلاح تحديًا للمنتخب، في ظل الدور الذي يؤديه قائد الفراعنة داخل وخارج الملعب، إلا أن الجهاز الفني يعتمد على مجموعة اللاعبين المتواجدين من أجل تحقيق الهدف المطلوب وحصد النقاط الثلاث.

مصر تبحث عن الفوز الأول

يدخل منتخب مصر المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب مالاوي المتصدر.

وكان منتخب مالاوي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على جنوب السودان بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط في بداية مشواره بالتصفيات.

في المقابل، أهدر المنتخب المصري نقطتين بعد التعادل دون أهداف أمام أنجولا، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الانتقادات الجماهيرية تجاه الجهاز الفني واللاعبين.

مواجهة مهمة للفراعنة

ويأمل منتخب مصر في تجاوز التعثر الأول وتحقيق الانتصار أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز موقعه في المجموعة واستعادة الثقة قبل استكمال مشوار التصفيات.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى إلى قيادة الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل غياب أحد أبرز عناصر الفريق، بينما سيكون رامي ربيعة مطالبًا بقيادة زملائه داخل الملعب بصفته قائد المنتخب في هذه المواجهة.