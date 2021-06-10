لقاح كورونا: الولايات المتحدة سوف توفر 500 مليون جرعة من فايزر للدول الفقيرة

وخاطب بايدن القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة، وأشاد بأسر العسكريين وتذكر ابنه الراحل بو الذي خدم في الحرس الوطني.

وقال إن "الديمقراطيات في العالم تقف سوية لمواجهة أصعب التحديات والقضايا التي تهم مستقبلنا".

وسيلتقي الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بوريس جونسون للمرة الأولى يوم الخميس قبل قمة مجموعة السبع في جنوب غربي إنجلترا.

وفي رحلته الخارجية التي تستغرق ثمانية أيام، يلتقي بايدن أيضا بملكة بريطانيا في قلعة وندسور ويحضر، كرئيس، أول قمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو". وقال إن الزيارة تدور حول "حشد أمريكا ديمقراطيات العالم".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة جنيف السويسرية، في نهاية جولته في أوروبا.

ماذا نعرف عن الـ 500 مليون جرعة؟

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة الأمريكية ستتبرع باللقاحات إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والاتحاد الأفريقي.

وسيخضع التوزيع لمخطط "كوفاكس" الذي وضع العام الماضي لمحاولة ضمان الوصول العادل للقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إنها ستتبرع بـ 60 مليون جرعة لقاح من ضمن "كوفاكس".

وقال أشخاص مطلعون على الصفقة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن الجرعات بسعر "غير هادف للربح".

ومن المتوقع أن يظهر ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، مع بايدن عندما يعلن رسميا عن المبادرة يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيحث قادة مجموعة السبع على الالتزام بتلقيح العالم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل.

ولم تذكر المملكة المتحدة وكندا بعد عدد الجرعات التي ستقدمها لبرنامج "كوفاكس".

ماذا يمكن أن نتوقع من قمة مجموعة السبع؟

تتألف مجموعة الدول السبع من أكبر سبعة اقتصادات في العالم يُطلق عليها اسم الاقتصادات المتقدمة - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيصل قادة مجموعة السبع الآخرين إلى كورنوال يوم الجمعة، وستبدأ الاجتماعات في صباح اليوم التالي.

وسيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات هو التعافي من فيروس كورونا، بما في ذلك "نظام صحي عالمي أقوى يمكن أن يحمينا جميعا من الأوبئة في المستقبل".

ويشمل جدول الأعمال أيضا التغير المناخي والتجارة.

ومن المتوقع أن يحذر بايدن من أن الخلاف التجاري المستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يعرض السلام في إقليم إيرلندا الشمالية للخطر. وسوف يدعو زملاءه القادة لحماية مكاسب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في الإقليم.

وفي نهاية القمة، ستنشر المملكة المتحدة - بصفتها الدولة المضيفة - وثيقة تحدد ما اتفق عليه القادة.