ضبط أجنبي وسيدة لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أجنبي وسيدة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة)، بتعرض شركة مملوكة له "مقرها بمحافظة القاهرة"، لعملية نصب واحتيال من خلال اختراق شخص البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال بريد إلكتروني مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية "كائن مقرها بإحدى الدول" التي يتعامل معها في استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.

وطالب بتحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكي خاص بإحدى الشركات، الأمر الذي أدى إلى انخداع مسؤولى الشركة الشاكية، وتحويلهم المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية دولة أجنبية" والثانية "لها معلومات جنائية").

كما كون المذكور تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات من خلال قيام الأول باختراق البريد الإلكتروني للشركة الشاكية والشركة الأجنبية المشار إليها، واطلع على الرسائل المتبادلة بين الشركتين، وإرسال رسائل من بريد إلكتروني مزور منسوب للشركة الأجنبية يظهر وكأنه ذات البريد الخاص بالشركة، وطلب تحويل المبالغ المالية على حساب شركة مملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك بالقاهرة، مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك التحويلات وتسليمها له عقب ذلك.

كما ينتهج أفراد التشكيل العصابي نشاطاً إجرامياً آخر يتمثل في النصب والاحتيال على بعض المواطنين مرتادي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم يمتلكون ثروات مالية طائلة ويرغبون في إرسالها بقصد استثمارها بالبلاد.

ولكي يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يرسلون مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال، طالبين من ضحاياهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركي – شحن - رسوم إدارية ) ثم يسحبوا تلك المبالغ المرسلة من الضحايا ويستولوا عليها ويقتسموها فيما بينهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية حال ترددها على البنك المشار إليه لصرف قيمة المبالغ المالية التي تم تحويله على حسابها في تلك الواقعة.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول عقب إيهامه لها بأن تلك التحويلات تمثل قيمة بعض التعاملات التجارية مع بعض الشركات والتجار بالخارج، وبإرشادها تم ضبط المتهم الأول، وضبط بحوزته (3 هواتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.