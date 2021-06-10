حسين زين يوجه التحية لفريق عمل برنامج «صباح الخير يا مصر» عن حلقة غزة

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحية والتقدير لفريق عمل برنامج "صباح الخير يا مصر"؛ لما بذلوه من جهد كبير لبث حلقات على الهواء مباشرة من قطاع غزة لأول مرة، من أمام برج الشروق المدمر، وسط مدينة غزة، لتناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والسواعد المصرية التى تبني وتشارك الإخوة في فلسطين عمليات البناء.

وقال زين إن ذلك يأتي في إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، وأثنى على المجهود المبذول في الإعداد والتجهيز لتلك الحلقات وما قدموه من تغطية إعلامية مهنية ومتميزة كان لها صدى جيد في وسائل الإعلام العالمية التي احتفت ببرنامج صباح الخير يا مصر لتقديمه تلك الحلقة عن غزة.

وأضاف أننا مستمرون في تقديم تلك المسانده الإعلامية، حيث سيجري فريق عمل البرنامج عددًا من اللقاءات والبرامج الصحفية عن المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتمنى لفريق عمل البرنامج التوفيق والنجاح في عملهم ولكافة العاملين بالوطنية للإعلام.